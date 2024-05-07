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Рикардо Месиано: Такие страны, как Азербайджан достигают результатов в вопросе ЦУР

Рикардо Месиано: Такие страны, как Азербайджан достигают результатов в вопросе ЦУР Страны, такие как Азербайджан, где правительство ответственно относится к Целям устойчивого развития (ЦУР), часто достигают положительных результатов.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 13:30
Рикардо Месиано: Такие страны, как Азербайджан достигают результатов в вопросе ЦУР

Страны, такие как Азербайджан, где правительство ответственно относится к Целям устойчивого развития (ЦУР), часто достигают положительных результатов.

Как сообщает Report, об этом советник по устойчивому развитию офиса исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Рикардо Месиано заявил в ходе панельной дискуссии в рамках четвертого диалога по ЦУР в Баку.

"Важным фактором для достижения ЦУР является сбор информации о проблемах, анализ их и определение того, что нужно сделать. Все общество должно быть мобилизовано на выполнение ЦУР. В таком случае на основе этих принципов можно добиться успеха”, - сказал он

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Версия на азербайджанском языке Rikardo Mesiano: Azərbaycan kimi ölkələr DİM-lər məsələsində nəticələr əldə edirlər

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