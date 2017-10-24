Резидент-координатор: ООН продолжит оставаться надежным партнером Азербайджана

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация книги, посвященной 25-летию партнерства Азербайджана и Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Report, в книгу включена информация об основных вехах сотрудничества с 1992 по 2017 годы, а также архивные фотографии.

Также в связи с 25-летием партнерства Азербайджана и ООН была организована фотовыставка на соответствующую тему.

Выступая на презентации, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил, что книга отражает активное сотрудничество Азербайджана и ООН за прошедшие годы, наиболее значимые мероприятия, а также помощь организации беженцам и вынужденным переселенцам Азербайджана в 90-е годы.

"ООН за эти годы был надежным партнером Азербайджана и продолжит оставаться таковым", - заявил резидент-координатор ООН.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что 25-летие сотрудничества с ООН - это очень важная дата в истории Азербайджана. Азербайджан очень активно работает, чтобы укрепить сотрудничество с этой универсальной организацией.

"Азербайджан - страна, которая, несмотря на вызовы, достигла огромного экономического роста. Моя страна доказала себя, как надежного партнера на международной арене", - отметил замминистра.