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Региональный директор ПРООН встретился с официальными лицами Азербайджана

Региональный директор ПРООН встретился с официальными лицами Азербайджана В Азербайджане с официальным визитом находится заместитель генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития, директор Регионального бюро по Европе и СНГ Ивана Живкович.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 22:37
Региональный директор ПРООН встретился с официальными лицами Азербайджана

В Азербайджане с официальным визитом находится заместитель генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития, директор Регионального бюро по Европе и СНГ Ивана Живкович.

Как сообщает Report, в рамках визита Живкович провела ряд официальных встреч с целью обмена мнениями по текущим вопросам. Региональный директор встретилась с представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

На встречах с заместителем министра экономики Сахибом Мамедовым и заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым обсуждались цели устойчивого развития (ЦУР), СОР29 и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMTİP-nin regional direktoru Azərbaycanda rəsmi şəxslərlə görüşüb

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