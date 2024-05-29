Региональный директор ПРООН встретился с официальными лицами Азербайджана

В Азербайджане с официальным визитом находится заместитель генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития, директор Регионального бюро по Европе и СНГ Ивана Живкович.

В Азербайджане с официальным визитом находится заместитель генерального секретаря ООН, заместитель администратора Программы развития, директор Регионального бюро по Европе и СНГ Ивана Живкович.

Как сообщает Report, в рамках визита Живкович провела ряд официальных встреч с целью обмена мнениями по текущим вопросам. Региональный директор встретилась с представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

На встречах с заместителем министра экономики Сахибом Мамедовым и заместителем министра иностранных дел Самиром Шарифовым обсуждались цели устойчивого развития (ЦУР), СОР29 и другие вопросы.