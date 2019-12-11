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Докладчик ПАСЕ: Реформы в Азербайджане проводятся в нужном направлении

Реформы в Азербайджане проводятся в нужном направлении
© Report

"Реформы в Азербайджане проводятся в нужном направлении".

Об этом французскому бюро Report заявил докладчик ПАСЕ по деятельности демократических институтов в Азербайджане Стефан Шенак.

"Сегодня мы изучаем тексты уголовного права в Азербайджане, проверяем, что считается преступлением, а что нет, расследуем, из каких законов состоит детская правовая система. Реформы в Азербайджане проводятся в нужном направлении. Эти изменения должны сделать правовую систему более независимой и гуманной", - сказал он. 

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