​Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева

9 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, турецкий лидер поздравил Президента Ильхама Алиева с победой возглавляемой им Партии "Ени Азербайджан" на проведенных в Азербайджане парламентских выборах, пожелал новому парламенту успехов в работе.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех направлениях и пришли к решению о продолжении в ближайшее время новых контактов.