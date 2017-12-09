Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Ильхама Алиева на собрание в связи с Иерусалимом

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Президент Турции пригласил главу нашего государства на чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества, посвященный вопросу Иерусалима, который пройдет в Стамбуле.
Президент Ильхам Алиев с признательностью принял приглашение.
Подчеркнув, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Государства Израиль и переносе в этот город посольства является ошибочным, главы государств отметили, что эти шаги противоречат международному праву и могут привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.
В то же время, отметив, что Турция и Азербайджан вносят вклад в исламскую солидарность, главы государств подчеркнули, что будут и впредь защищать интересы мусульманского мира.
Президент Ильхам Алиев от имени народа Азербайджана выразил признательность за то, что президент Турции в очередной раз принял на себя миссию, связанную с поддержкой дела исламской солидарности.
News DepartmentАвтор новости
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