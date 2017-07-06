Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ 6 июля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в связи с убийством во фронтовой зоне в результате обстрела вооруженными силами Армении двух азербайджанских гражданских лиц – бабушки и внучки президент Турции выразил глубокие соболезнования президенту Азербайджана и близким погибших, пожелал терпения.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за телефонный звонок и соболезнование.

Глава государства отметил, что это - очередное военное преступление, совершенное вооруженными силами Армении против мирного азербайджанского населения. Это кровавое преступление, совершенное против мирного населения, является очередным проявлением армянского зверства. Вся ответственность за это военное преступление ложится на политическое руководство Армении.

В ходе телефонного разговора был также затронут вопрос Всемирного нефтяного конгресса, который состоится в ближайшие дни в Турции, обсуждены различные аспекты турецко-азербайджанских дружественных и братских отношений.

Президент Ильхам Алиев от имени народа Азербайджана еще раз выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за проявленную братскую позицию и соболезнование.