Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

"Выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву".

"Выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в Twitter.

Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказание содействия в тушении лесных пожаров.

"От имени моего народа выражаю благодарность всем дружественным странам и организациям, поддержавшим нас в борьбе с лесными пожарами, выразившим соболезнования и готовность оказать помощь, направившим помощь. Мы вскоре преодолеем этот сложный процесс. В особенности выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву, главе России Владимиру Путину, премьер-министру Испании Педро Санчесу, поддержавшим нас с первых минут. Я благодарен президенту Ирана Хасану Роухани, эмиру Катара шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу и президенту Украины Владимиру Зеленскому за проявленную солидарность", - написал Реджеп Тайип Эрдоган на странице в Twitter.