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Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана "Выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву".
Внешняя политика
3 августа 2021 г. 17:51
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Реджеп Тайип Эрдоган

"Выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву".

Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в Twitter.

Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказание содействия в тушении лесных пожаров.

"От имени моего народа выражаю благодарность всем дружественным странам и организациям, поддержавшим нас в борьбе с лесными пожарами, выразившим соболезнования и готовность оказать помощь, направившим помощь. Мы вскоре преодолеем этот сложный процесс. В особенности выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву, главе России Владимиру Путину, премьер-министру Испании Педро Санчесу, поддержавшим нас с первых минут. Я благодарен президенту Ирана Хасану Роухани, эмиру Катара шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу и президенту Украины Владимиру Зеленскому за проявленную солидарность", - написал Реджеп Тайип Эрдоган на странице в Twitter.

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Версия на английском языке Erdogan thanks President of Azerbaijan Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Can Azərbaycanın Prezidentinə təşəkkür edirəm"

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