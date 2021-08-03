Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана

"Выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву".
Как передает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в Twitter.
Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказание содействия в тушении лесных пожаров.
"От имени моего народа выражаю благодарность всем дружественным странам и организациям, поддержавшим нас в борьбе с лесными пожарами, выразившим соболезнования и готовность оказать помощь, направившим помощь. Мы вскоре преодолеем этот сложный процесс. В особенности выражаю благодарность президенту Азербайджана, моему дорогому другу Ильхаму Алиеву, главе России Владимиру Путину, премьер-министру Испании Педро Санчесу, поддержавшим нас с первых минут. Я благодарен президенту Ирана Хасану Роухани, эмиру Катара шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу и президенту Украины Владимиру Зеленскому за проявленную солидарность", - написал Реджеп Тайип Эрдоган на странице в Twitter.