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Раван Гасанов: Исламофобия становится все более распространенной формой дискриминации

Раван Гасанов: Исламофобия становится все более распространенной формой дискриминации Исламофобия становится все более распространенной формой дискриминации во многих западных обществах.
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 09:51
Раван Гасанов: Исламофобия становится все более распространенной формой дискриминации

Исламофобия становится все более распространенной формой дискриминации во многих западных обществах.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов, выступая на международной научной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм".

По его словам, исламофобия проявляется в подстрекательстве к ненависти, политике изоляции и даже в актах насилия.

"Мы собрались на конференции не просто для того, чтобы отметить дату [15 марта - день борьбы против исламофобии], но и для того, чтобы подтвердить всеобщее обязательство: защищать достоинство, права всех людей, независимо от их вероисповедания. Исламофобия, как и все формы фанатизма, - это не просто социальное зло, это серьезный моральный крах, искажение истины и предательство наших общих человеческих ценностей. К сожалению, во многих западных обществах эта форма дискриминации становится все более распространенной, что находит отражение в разжигании ненависти, политике изоляции и даже актах насилия», - отметил он. 

Гасанов подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает ситуация во Франции, где в публичных выступлениях мусульманские общины часто подвергаются стигматизации под лозунгом секуляризма. 

«Аналогичным образом в Индии рост религиозного национализма привел к углублению маргинализации и враждебности по отношению к мусульманам. Это не обособленные события — они являются частью тревожной глобальной тенденции, которая требует единых и срочных ответных мер, основанных на справедливости, сострадании и основных правах каждого человека", - добавил он.

Исполнительный директор также призвал воспользоваться международной конференцией в Баку для налаживания конструктивного сотрудничества, способствующего интеграции, взаимопониманию представителей всех конфессий.

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Версия на английском языке Ravan Hasanov: Islamophobia becoming increasingly widespread form of discrimination
Версия на азербайджанском языке Rəvan Həsənov: İslamofobiya getdikcə daha geniş yayılan ayrı-seçkilik formasına çevrilir

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