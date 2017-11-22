Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ 22 ноября руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев принял участие в пятой встрече секретарей советов безопасности государств СНГ, проведенной в столице Российской Федерации Москве.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы предотвращения распространения радикальных религиозных течений на пространстве СНГ, а также положение в Исламской Республике Афганистан и меры по обеспечению безопасности государств среднеазиатского региона, заслушаны доклады, связанные с некоторыми аспектами борьбы с международным терроризмом.

Руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев выступил на мероприятии с докладом. В выступлении подробно говорилось о положительном опыте Азербайджанской Республики в области предотвращения религиозного радикализма, экстремизма и терроризма, в том числе усовершенствовании соответствующего законодательства, эффективной деятельности правоохранительных органов и спецслужб нашей страны.

В рамках мероприятия руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики также провел встречи с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым и заместителем секретаря Рашидом Нургалиевым, а также государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засом. На встречах обсуждались вопросы развития сотрудничества по линии советов безопасности, а также был подписан План сотрудничества с Аппаратом Совета безопасности Российской Федерации на 2018-2019 годы.