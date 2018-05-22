Рамиз Гасанов провел первую встречу на посту замминистра иностранных дел

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов принял делегацию, возглавляемую членом Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса, председателем комитета по внешним связям Соунтон Саячак.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, поприветствовав гостей, Рамиз Гасанов отметил, что для госпожи Саячак, получившей образование в нашей стране, Азербайджан является отнюдь не чуждой страной. Замглавы МИД Азербайджана высоко оценил нынешнее состояние двусторонних отношений.На встрече была подчеркнута важность создания в законодательных органах обеих стран групп дружбы во имя расширения двустороннего сотрудничества. Р.Гасанов предоставил обширную информацию об инициированных Азербайджаном проектах Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг, отметив, что Лаос тоже мог бы извлечь выгоду из этих проектов. Стороны подтвердили наличие хорошего потенциала для двустороннего сотрудничества в сфере экономики. С.Саячак поблагодарила за оказанный ей теплый прием, высоко оценив уровень нынешнего сотрудничества.