Рамиль Усубов принял участие на VII встрече секретарей Совбеза стран СНГ

В Москве состоялась седьмая ежегодная встреча секретарей советов безопасности (СБ) государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает российское бюро Report, мероприятие началось с церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

На встрече приняли участие секретари СБ девяти стран СНГ. Азербайджан на мероприятии представила делегация во главе с секретарем СБ Рамилем Усубовым.

В повестку дня встречи были включены актуальные вопросы - обеспечение региональной безопасности на пространстве СНГ, международное сотрудничество по линии советов безопасности.

В региональном аспекте участники встречи проанализировали угрозы, исходящие от иностранных террористов-боевиков, обсудили меры по недопущению их перемещения на территорию стран СНГ, а также вопросы химической и биологической безопасности на пространстве Содружества.

Открывший заседание секретарь Совбеза России Николай Патрушев подчеркнул, что выработанные меры на предыдущей встрече в 2018 году позволили придать значительный импульс деятельности по организации обмена аналитической информацией по террористическим организациям, положительное развитие получило военно-техническое сотрудничество, а также отработка совместных мероприятий по пресечению деятельности членов международных террористических организаций.

Отдельное внимание Н.Патрушев уделил предстоящему в 2020 году празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Эта памятная дата будет широко праздноваться и освещаться в странах Содружества, а также в других государствах, где чтят память воинов – отцов и дедов, победивших фашизм и отстоявших независимость наших стран", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

В рамках встречи участники также рассмотрели темы, касающиеся вопросов глобальной безопасности и стратегической стабильности.