 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рамиль Усубов отбыл с визитом в Таджикистан

    На заседании обсудят вопрос борьбы с преступностью и терроризмом© Report

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов отбыл с визитом в Таджикистан.

    Как сообщает Report, в Душанбе он примет участие в заседании Совета министров внутренних дел стран-членов СНГ.

    Для участия в сегодняшнем заседании в Таджикистан также прибыли главы МИД Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

    На заседании обсудят вопрос борьбы с преступностью, сотрудничество по актуальным проблемам оперативно-розыскной деятельности. Будет также рассмотрено исполнение решений, принятых ранее в связи с борьбой с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических веществ и другими совместными правоохранительными мероприятиями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi