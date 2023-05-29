Рабочая группа Совета ЕС проинформирована об актах вандализма, совершенных Арменией

Начался визит рабочей группы Совета Европейского Союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) в Азербайджан. Визит продлится до 31 мая.

Начался визит рабочей группы Совета Европейского Союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) в Азербайджан. Он продлится до 31 мая.

Как передает Report, в состав делегации из около 40 человек входят дипломаты, отвечающие за регион в аккредитованных дипломатических миссиях стран-членов ЕС в Брюсселе, а также официальные лица Совета ЕС, Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

29 мая группа COEST сперва посетила освобожденные территории Азербайджана. В ходе визита делегация провела встречи со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмином Гусейновым, а также с лицами руководящих должностей Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и ANAMA.

Делегация COEST была проинформирована об актах вандализма, совершенных Республикой Армения в период 30-летней оккупации, разрушениях, тяжелых последствиях оккупации в целом, а также о строительных проектах, реализованных после Отечественной войны и возвращению бывших вынужденно переселенных лиц в село Агалы в Зангилане, село Талыш в Тертере и город Лачин в рамках программы "Большое возвращение". Также была представлена ​​подробная информация о процессе раскопок и эксгумаций, проводимых на освобожденных от оккупации территориях с целью обнаружения останков пропавших без вести лиц в годы Первой карабахской войны.

Делегация ознакомилась с остатками разрушенной армянами мечети в селе Мердинли Физулинского района, а также кладбищем в селе Гараханбейли. Было отменено, что оккупанты не оставили ни одного целого здания в Физули, который был одним из развитых городов Азербайджана. Все жилые и частные дома в городе, а также редакция, здание театра и другие действующие в центре города здания были сровнены с землей.

Затем члены делегации посетили освобожденный от оккупации город Агдам. Они ознакомились с руинами города Агдам, известного как «Кавказская Хиросима», увидели уцелевшую стену Драматического театра. Было отмечено, что историко-культурные и архитектурные памятники, пещеры и курганы, гробницы и надгробия также были подвергнуты актам вандализма армян.

Гости также встретились с сотрудниками ANAMA, занимающимися разминированием в Агдаме, и наблюдали за процессом обезвреживания части мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в этом районе.