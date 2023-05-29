О нас

Рабочая группа Совета ЕС проинформирована об актах вандализма, совершенных Арменией

Рабочая группа Совета ЕС проинформирована об актах вандализма, совершенных Арменией Начался визит рабочей группы Совета Европейского Союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) в Азербайджан. Визит продлится до 31 мая.
Внешняя политика
29 мая 2023 г. 21:28
Рабочая группа Совета ЕС проинформирована об актах вандализма, совершенных Арменией

Начался визит рабочей группы Совета Европейского Союза (ЕС) по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) в Азербайджан. Он продлится до 31 мая.

Как передает Report, в состав делегации из около 40 человек входят дипломаты, отвечающие за регион в аккредитованных дипломатических миссиях стран-членов ЕС в Брюсселе, а также официальные лица Совета ЕС, Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

29 мая группа COEST сперва посетила освобожденные территории Азербайджана. В ходе визита делегация провела встречи со специальным представителем Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмином Гусейновым, а также с лицами руководящих должностей Государственной Комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и ANAMA.

Делегация COEST была проинформирована об актах вандализма, совершенных Республикой Армения в период 30-летней оккупации, разрушениях, тяжелых последствиях оккупации в целом, а также о строительных проектах, реализованных после Отечественной войны и возвращению бывших вынужденно переселенных лиц в село Агалы в Зангилане, село Талыш в Тертере и город Лачин в рамках программы "Большое возвращение". Также была представлена ​​подробная информация о процессе раскопок и эксгумаций, проводимых на освобожденных от оккупации территориях с целью обнаружения останков пропавших без вести лиц в годы Первой карабахской войны.

Делегация ознакомилась с остатками разрушенной армянами мечети в селе Мердинли Физулинского района, а также кладбищем в селе Гараханбейли. Было отменено, что оккупанты не оставили ни одного целого здания в Физули, который был одним из развитых городов Азербайджана. Все жилые и частные дома в городе, а также редакция, здание театра и другие действующие в центре города здания были сровнены с землей.

Затем члены делегации посетили освобожденный от оккупации город Агдам. Они ознакомились с руинами города Агдам, известного как «Кавказская Хиросима», увидели уцелевшую стену Драматического театра. Было отмечено, что историко-культурные и архитектурные памятники, пещеры и курганы, гробницы и надгробия также были подвергнуты актам вандализма армян.

Гости также встретились с сотрудниками ANAMA, занимающимися разминированием в Агдаме, и наблюдали за процессом обезвреживания части мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных в этом районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAİ Şurasının İşçi Qrupu Ermənistanın vandalizm aktları, dağıntıları barədə məlumatlandırılıb

Другие новости из категории

Представитель КНР: Развитие отношений с Азербайджаном всегда в центре внимания
ФотоПредставитель КНР: Развитие отношений с Азербайджаном всегда в центре внимания
29 мая 2023 г. 18:57
Генсек ТЮРКСОЙ направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости
Генсек ТЮРКСОЙ направил письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости
29 мая 2023 г. 17:50
В Баку прибудет делегация Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
В Баку прибудет делегация Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
29 мая 2023 г. 15:32
Али Асадов поздравил вице-президента Турции
Али Асадов поздравил вице-президента Турции
29 мая 2023 г. 14:41
Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану
Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника премьер-министра Великобритании по Азербайджану
29 мая 2023 г. 14:20
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Казахстана в нашей стране
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Казахстана в нашей стране
29 мая 2023 г. 14:04
Депутат: Победа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитической державой
Депутат: Победа Эрдогана является гарантией того, что Турция останется геополитической державой
29 мая 2023 г. 12:52
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41
Делегация ПЕА находится с визитом в Китае
ФотоДелегация ПЕА находится с визитом в Китае
29 мая 2023 г. 11:37
В Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана
ФотоВ Нью-Йорке отметили День независимости Азербайджана
29 мая 2023 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi