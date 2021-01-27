Путин: Урегулирование карабахского конфликта - хороший пример сотрудничества

" Теперь стоит задача возвращения беженцев в Карабах"

"Россией были предприняты активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. При этом мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутыми Минской группой ОБСЕ. Это тоже очень хороший пример сотрудничества". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме в Давосе.

"Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре, последовательно реализуетя. Удалось остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процес стабилизации. Теперь перед международным сотрудничеством стоит задача оказания помощи пострадавшим и решения гуманитраных проблем, связанных с возращением беженцев, защитой и восстановлением памятников истории", - подчеркнул В. Путин.