Путин: Президент Азербайджана посетит Россию в очередной раз 30 августа

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхама Алиев нанесет следующий визит в Россию 30 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается наших двусторонних отношений, то мы их основательно и глубоко обсудим, позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию", - заявил В. Путин.

12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Ильхам Алиев будет присутствовать на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня на стадионе "Лужники".