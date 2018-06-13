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    Путин: Президент Азербайджана посетит Россию в очередной раз 30 августа

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхама Алиев нанесет следующий визит в Россию 30 августа.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин. 

    "Что касается наших двусторонних отношений, то мы их основательно и глубоко обсудим, позанимаемся этим 30 августа в ходе вашего визита в Россию", - заявил В. Путин.

    12 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Ильхам Алиев будет присутствовать на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которое состоится 14 июня на стадионе "Лужники". 

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