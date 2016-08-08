Путин отметил важность саммита глав Азербайджана, Ирана и России

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин отметил важность проведения трехстороннего саммита глав Азербайджана, Ирана и России.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по его мнению, мероприятие позволит странам скоординировать действия по широкому кругу вопросов.

"Сегодня мы открываем, безусловно, новую страницу в отношениях, даем старт взаимодействию в трехстороннем формате. На наш взгляд, востребованность такого формата очевидна - все три страны объединяет готовность координировать подходы по широкому кругу региональных и глобальных вопросов, стремление и далее наращивать многоплановое практическое сотрудничество в торгово-экономической сфере", - сказал Путин, выступая на трехсторонней встрече.

Президент РФ отметил, что перед странами стоят схожие проблемы и вызовы, такие, как продолжающийся глобальный экономический кризис.

По его словам, Азербайджан и Иран являются для России добрыми соседями и важными партнерами. У стран накоплен богатый опыт плодотворного сотрудничества друг с другом.