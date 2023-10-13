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Путин: Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана на уровне глав МИД

Путин: Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана на уровне глав МИД Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на министерском уровне, с дальнейшей выработкой мирного плана.
Внешняя политика
13 октября 2023 г. 13:34
Путин: Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана на уровне глав МИД

Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана, для начала на уровне глав Министерств иностранных дел двух стран, для дальнейшей выработки мирного плана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Саммите глав государств СНГ в узком составе.

"На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие. В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате. Переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Президент РФ также отметил, что Москва "будет способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран". Он добавил, что выбор всегда за сторонами, и Россия готова создать необходимые условия для этой работы.

Все это время в трехстороннем формате - Россией, Азербайджаном и Арменией, велась кропотливая работа над нормализацией отношений между Баку и Ереваном, сказал он.

"А российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них были", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Moskva Bakı və İrəvan arasında XİN başçıları səviyyəsində danışıqları təşkil etməyə hazırdır”
Версия на английском языке Putin: Moscow ready to arrange Baku-Yerevan talks at level of foreign ministers

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