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В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ На встрече в Баку обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Швецией
Внешняя политика
15 марта 2021 г. 12:05
В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ
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Проводится встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече в Баку обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Швецией, текущая ситуация в регионе, реализация трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, сотрудничество с ОБСЕ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Baku hosts meeting of Azerbaijani FM with OSCE Chairperson-in-Office
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla ATƏT sədri arasında görüş başlayıb

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