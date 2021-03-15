В Баку проходит встреча главы МИД Азербайджана с действующим председателем ОБСЕ

На встрече в Баку обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Швецией

Проводится встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече в Баку обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Швецией, текущая ситуация в регионе, реализация трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, сотрудничество с ОБСЕ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.