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В Баку прошли консультации касательно будущего “Восточного партнерства”

Прошли консультации на тему будущности “Восточного партнерства"
© Report / Elchin Murad

Центр анализа международных отношений совместно с представительством ЕС в  Азербайджане провели консультации на тему будущего программы "Восточное партнерство". 

Как сообщает Report, выступивший на консультациях глава представительства ЕС в  Азербайджане Кестутис Янкаускас заявил, что отношения между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере носят стратегический характер. "До сих пор между ЕС и Азербайджаном был осуществлен 21 проект. Азербайджан – мощный партнер ЕС".

Данные консультации является частью неформального обмена мнениями между государствами-членами ЕС и странами-партнерами, старт которому был дан на Конференции высокого уровня, посвященной 10-й годовщине создания Восточного партнерства (ВП) в мае этого года в Брюсселе. 

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