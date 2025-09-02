Прокуратуры Азербайджана и Турции обсудили расширение сотрудничества

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила с рабочим визитом турецкий город Анкара для участия в мероприятии по случаю открытия "Нового судебного года 2025-2026".

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В мероприятии приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, председатель Верховного суда Омер Керкез, генеральный прокурор Мухсин Шентюрк, министр юстиции Йылмаз Тунч, а также многочисленные судьи, прокуроры и зарубежные гости.

В рамках визита Кямран Алиев провел встречи с Мухсином Шентюрком, Омером Керкезом, Йылмазом Тунчем и другими зарубежными коллегами.

На встречах обсуждены укрепление сотрудничества в сфере правосудия, расширение обмена опытом, а также другие вопросы, представляющим взаимный интерес.