    • 02 сентября, 2025
    • 11:38
    Прокуратуры Азербайджана и Турции обсудили расширение сотрудничества

    Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым посетила с рабочим визитом турецкий город Анкара для участия в мероприятии по случаю открытия "Нового судебного года 2025-2026".

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    В мероприятии приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, председатель Верховного суда Омер Керкез, генеральный прокурор Мухсин Шентюрк, министр юстиции Йылмаз Тунч, а также многочисленные судьи, прокуроры и зарубежные гости.

    В рамках визита Кямран Алиев провел встречи с Мухсином Шентюрком, Омером Керкезом,  Йылмазом Тунчем и другими зарубежными коллегами.

    На встречах обсуждены укрепление сотрудничества в сфере правосудия, расширение обмена опытом, а также другие вопросы, представляющим взаимный интерес. 

    Azərbaycanla Türkiyə prokurorluqları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün fikir mübadiləsi aparılıb
    Prosecutors of Azerbaijan, Türkiye mull expanding co-op

