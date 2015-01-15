При содействии координаторства Центра развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX в Кайсери прошло мероприятие

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ При содействии координаторства Центра развития человеческого капитала Азербайджана - INDEX в городе Кайсери прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира. Об этом сообщили Report в организации.

В мероприятии приняли участие официальные лица города Кайсери, депутаты Великого национального собрания Турции и многочисленные азербайджанские студенты.

На мероприятии с приветственной речью выступил представитель INDEX в Кайсери Наджаф Гамбаров, который отметил значимость 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира для всего азербайджанского народа. Затем он рассказал о деятельности INDEX, целью которого является внесение вклада в развитие человеческого капитала в Азербайджане.

На мероприятии также выступили глава культуры и туризма города Кайсери Исмет Таймус, помощник мэра города Кайсери Эрдоган Айгенч, декан турецкого отделения Университета Эрджиес проф. Мустафа Аргуншах, депутаты Великого национального собрания Турции, которые поздравили азербайджанцев с Днем солидарности и выразили благодарность INDEX за организацию мероприятий подобного рода.