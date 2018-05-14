При поддержке SOCAR в Европе проведут ряд мероприятий по случаю 100-летия АДР

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В связи с объявлением в стране президентом Ильхамом Алиевым 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики" по случаю 100-летия АДР и празднования данной знаменательной даты внутри страны и за ее пределами, в ряде европейских городов, в том числе в Люксембурге, французском городе Страсбург, швейцарском городе Женева планируется проведение ряда мероприятий.

По поступившей в Report информации, в ходе данных мероприятий организаторы - молодые активисты Кямал Дадашов и Айдын Ахмедов проинформируют представителей местной общественности, иностранных студентов и представителей диаспоры об истории создания АДР, традициях азербайджанской государственности, путях стремительного развития под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева после восстановления страной независимости в конце ХХ века, нефтяной стратегии, устойчивом, современном развитии, проводимом И.Алиевым, национальном бренде - Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), неповторимом туристическом потенциале и национально-культурных ценностях.

Мероприятия стартуют 15 мая в Люксембурге, 16 мая продолжатся в Страсбурге, 18 мая завершатся в Женеве. В завершение мероприятий планируется проведение панельных слушаний, выставок экспо, снятие памятных фотографий, а также демонстрация участникам мероприятий промо роликов, брошюр и сувениров о SOCAR и туристическом потенциале Азербайджана, организация фуршета с национальными азербайджанскими блюдами.