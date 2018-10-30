При организации Фонда Гейдара Алиева в Лондоне прошло мероприятие, посвященное 100-летию АДР

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В столице Великобритании Лондоне при организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана в этой стране прошел официальный прием, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, сопредседатель Общества Англия-Азербайджан Наргиз Пашаева, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Великобритании, государственных структур и парламента, бизнесмены.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде проинформировал об истории создания Азербайджанской Демократической Республики, которая стала первой демократической республикой на мусульманском Востоке, и достигнутых ею успехах. Он отметил, что всего за 23 месяца своего существования республика достигла значительных успехов, установила дипломатические отношения с ведущими мировыми государствами, впервые предоставила право выбора женщинам. Дипломат подчеркнул, что наша республика, восстановившая свою независимость в 1991 году, сегодня признана в мире как проводящее успешную внутреннюю и внешнюю политику, развивающееся демократическое государство.

Говоря о стремительно развивающихся между Азербайджаном и Великобританией связях в политической, экономической, культурной и других сферах, Таир Тагизаде отметил, что Великобритания является надежным партнером для Азербайджана, и за последние 27 лет между двумя странами было налажено крепкое сотрудничество.

На мероприятии было отмечено, что Азербайджан осуществляет совместную с Великобританией деятельность на различных международных платформах, подчеркнуто, что последний визит Президента Ильхама Алиева в Лондон внес вклад в развитие двусторонних связей.

Член Палаты лордов правительства Великобритании, торговый посланник премьер-министра Британии по Азербайджану баронесса Эмма Николсон поздравила участников мероприятия и азербайджанский народ по случаю 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики. Она охарактеризовала создание первой демократической республики на Востоке 100 лет назад как важное историческое событие. Особо подчеркнув среди достижений Азербайджанской Демократической Республики предоставление избирательного права женщинам, баронесса Эмма Николсон выразила удовлетворение уровнем развития двусторонних отношений между нашими странами. Она отметила, что отношения между Азербайджаном и Великобританией развиваются не только в энергетической, но и в образовательной, культурной, военной и других сферах. Коснувшись двусторонних дипломатических связей, член Палаты лордов отметила, что ее страна довольна уровнем сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, подчеркнула, что надеется на дальнейшее расширение этих связей. Особо отметив последний визит Президента Азербайджана в Лондон, госпожа Николсон выразила уверенность в том, что этот визит внесет вклад в развитие двусторонних связей.

На выставке, организованной Фондом Гейдара Алиева в рамках мероприятия, были представлены фото и документы, видео- и аудиоматериалы об истории Азербайджанской Демократической Республики, продемонстрирован документальный фильм, посвященный истории Азербайджанской Демократической Республики, представлена музыкальная программа.

Баронесса Эмма Николсон в интервью АЗЕРТАДЖ сказала:

- Празднование 100-летия Азербайджанской Демократической Республики в Лондоне очень важное событие. Мы собрались отметить торжество демократии в Азербайджане. Сегодня существующие между Азербайджаном и Великобританией связи находятся на высоком уровне. Еще раз передаю свои поздравления.

Советник муниципалитета Кенсингтона и Челси Жерар Хергривс отметил:

- От имени представляемой мною структуры поздравляю Азербайджан со 100-летним юбилеем. Помимо удовольствия от мероприятия, я также получил информацию об истории вашей страны. В продемонстрированном здесь фильме предоставлена подробная информация о географии, культуре, богатой природе Азербайджана. Еще раз поздравляю азербайджанский народ.

Член Палаты лордов парламента Британии Дэвид Чарльз Эванс сказал:

- Это большая честь находиться здесь. Поздравляю азербайджанский народ с этим важным днем. Желаю вашей стране успешного развития и в последующие 100 лет. Я испытываю чувство гордости от постоянного участия в мероприятиях, проводимых в связи с Азербайджаном в Лондоне. И сейчас я очень рад тому, что нахожусь здесь. Грандиозное мероприятие.

Другой член Палаты лордов Джон Дэвид Килклуни сказал:

- Для меня честь, что я более 20 лет являюсь другом Азербайджана. В годы работы в Европейском парламенте, в Совете Европы я всегда защищал справедливый голос Азербайджана. Когда вашу страну принимали в члены Совета Европы, я был непосредственным участником всех процессов. После этого я регулярно совершал визиты в вашу страну. Очень приятно видеть, какой большой путь развития прошел Азербайджан за эти годы. Хотел бы отметить особый момент, связанный с вашей страной: религиозная толерантность в Азербайджане на высоком уровне. Это момент, который может быть примером для мира.