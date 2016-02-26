Президенты России и Азербайджана обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации В.В.Путина с президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым. Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.