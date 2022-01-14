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Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати

Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати 14 января после церемонии подписания документов находящийся с рабочим визитом в Украине Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Украины Володимир Зеленский выступили с заявлениями для печати.
Внешняя политика
14 января 2022 г. 22:02
Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати

14 января после церемонии подписания документов находящийся с рабочим визитом в Украине Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Украины Володимир Зеленский выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Report, сначала с заявлением выступил глава Украинского государства.

Заявление Президента Володимира Зеленского

- Большое спасибо.

Доброе утро, уважаемые журналисты, уважаемые гости.

Уважаемый господин Президент.

Дамы и господа.

Сегодня я с удовольствием приветствую в Киеве нашего надежного партнера, моего друга Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и членов возглавляемой им делегации. Его визит носит большой символический характер, это особый визит. По сути, совершается визит, который по времени совпал с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами.

Сегодня мы провели обмен мнениями в политической, экономической сферах, в области безопасности. Президенты Украины и Азербайджана подписали Заявление. Благодаря этому наши страны будут поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности, мы будем стремиться к защите наших международно признанных границ. В том числе мы будем заниматься вопросами безопасности в Каспийском и Черноморском бассейнах, будем вести совместную борьбу с терроризмом, вместе рассматривая все трудности и вместе изучая как региональные, так и глобальные проблемы, готовить ответные решения.

Разумеется, мы также будем уделять особое внимание укреплению наших отношений. Были подписаны 6 двусторонних документов - в области сельского хозяйства, транспорта, энергетики, торговли. Это очень важно. У нас большие планы, и сегодня мы провели с господином Президентом Азербайджана широкие обсуждения. Наша договоренность именно в области продовольственной безопасности, а также обсуждения, связанные с торговой сферой, создают широкие возможности.

Конечно, мы знаем, что пандемия все еще продолжается на глобальном уровне. Однако, несмотря на COVID-19, наш двусторонний торговый оборот, по существу, впервые за 7 лет уже достиг почти 1 миллиарда долларов. Это позволяет нам ставить перед собой более важные цели. У нас четкие планы, связанные с дальнейшим увеличением торгового оборота до 2024 года. Мы также намерены вкладывать инвестиции на основе ряда совместных широкомасштабных проектов, участвовать в проведении восстановительных работ в Азербайджане. Я имею в виду инфраструктурные проекты. Украинские компании могут принять участие в реализуемых в Азербайджане проектах. Только что господин Президент Азербайджана пригласил нас. Естественно, азербайджанские компании тоже работают в Украине. В то же время мы, конечно, должны подумать над расширением сотрудничества с нашими компаниями в таких сферах, как автоматизация, потому что это сотрудничество может быть взаимовыгодным.

Мы также пришли к договоренности о проведении в первой половине нынешнего года очередного заседания совместной межправительственной экономической комиссии. Президенты Азербайджана и Украины поддержали и этот вопрос. Мы также рассмотрели транзитный потенциал и пришли к такому выводу, что необходимо, еще более расширив контакты между различными государственными структурами и агентствами, наращивать опыт в этой области. Кроме того, мы хотели бы расширить сотрудничество в области авиации. Мы выдвинули ряд инициатив. Скажем, мы должны принять участие в дальнейшем расширении транспортных коридоров в рамках ГУАМ. Как вы знаете, здесь есть Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина, эти связи должны расширяться. Что касается сельскохозяйственной отрасли, мы пришли к договоренности о сотрудничестве. Также провели обсуждения, связанные с производством титана.

В заключение разрешите выразить признательность господину Президенту Ильхаму Алиеву и возглавляемой им делегации. Они также напомнили мой визит в Вашу страну. Я все еще помню оказанное нам гостеприимство и считаю, что именно с сегодняшнего дня мы откроем новую страницу в нашем стратегическом партнерстве.

Я называю этот визит историческим. У нас всеобъемлющее сотрудничество.

Еще раз выражаю Вам признательность, господин Президент. Благодарю за внимание.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил глава Азербайджанского государства.

Заявление Президента Ильхама Алиева

Уважаемый господин Президент.

Уважаемые дамы и господа.

Благодарю Вас, господин Президент, за добрые слова. Я также признателен Вам за то, что Вы пригласили меня посетить с визитом в Украину. Очень рад, что в украинско-азербайджанских связях есть серьезные подвижки. Между нами ведется политический диалог высокого уровня. Мы встречались с Президентом Зеленским в Брюсселе в прошлом месяце, ровно месяц назад. Как отметил Президент Зеленский, в конце 2019 года он совершил визит в Азербайджан. То есть, мы укрепляем контакты, в ходе обсуждений рассматриваем дальнейшие перспективы развития между двумя странами и принимаем важные решения. В том числе в результате проведенного сегодня очень широкого обмена мнениями, уверен, в ближайшем будущем мы станем свидетелями новых прекрасных событий.

Как отметил Президент, очень скоро, 6 февраля, мы отметим 30-летие наших дипломатических отношений. Должен подчеркнуть, что в период независимости Украина и Азербайджан всегда поддерживали друг друга, всегда поддерживали независимость, территориальную целостность, суверенитет друг друга, и эта поддержка находит отражение и в подписанной нами сегодня Совместной декларации.

Наши народы объединяют дружеские связи, и, как вам известно, в Азербайджане проявляют огромный интерес и большое уважение к культуре украинского народа. Знак этого уважения можно увидеть и в Баку. В одном из центральных мест города по моей инициативе несколько лет назад был возведен памятник великому сыну Украины Тарасу Шевченко, в парке, носящем его имя, отдыхают и жители Баку, и гости нашего города. Кроме того, одна из самых больших площадей Баку называется Украинской. То есть, эти факты сами по себе свидетельствуют о том, что связи между нашими народами имеют большую историю, и мы бережем их.

В своем выступлении Президент уже отметил вопросы, которые мы сегодня подробно обсудили. Хочу добавить, что сегодня были даны соответствующие указания, связанные с разработкой конкретной программы деятельности по всем обсужденным нами направлениям – и руководству совместной межправительственной комиссии, и руководителям соответствующих структур. Уверен, что на предстоящем через два месяца в Баку очередном заседании совместной комиссии мы уже станем свидетелями принятия конкретных решений.

У нас новые планы в традиционной сфере сотрудничества – в области энергетики. Уверен, что они будут реализованы. Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR намерена расширить свою деятельность в Украине, и я рад, что украинская сторона тоже поддерживает это. В настоящее время SOCAR имеет в Украине широкую сеть автозаправочных станций и, конечно, новые шаги, связанные с экспортом и переработкой нефти и нефтепродуктов, еще более углубят наше сотрудничество. Разногласий, связанных с сотрудничеством по другим видам энергии, нет.

Рад, что несмотря на пандемию, наш торговый оборот в прошлом году увеличился более чем на 20 процентов, и я надеюсь, что в ближайшем будущем он достигнет 1 миллиарда долларов, а может, и больше, потому что реализация подписанных нами сегодня документов и других обсужденных вопросов, конечно же, обязательно послужит увеличению торгового оборота между двумя странами.

Считаю, что достигнутые сегодня договоренности, связанные с продовольственной безопасностью, позволят Азербайджану в еще большем объеме обеспечить свою продовольственную безопасность. В то же время сегодня была заложена основа для взаимодействия в создании совместных предприятий, переработке и экспорте сельскохозяйственной продукции. Это – новшество и, считаю, один из важнейших шагов в наших связях, предпринятых в связи с данной сферой. Мы открыты для сотрудничества и во всех остальных сферах.

Хочу еще раз сказать, что в основе нашего сотрудничества лежат дружественные связи, и надеюсь, что нынешний визит, состоявшийся в начале года, позволит завершить этот год с хорошими результатами в двусторонней плоскости, а также заложит прекрасную основу для предстоящих лет.

Еще раз хочу выразить Вам, уважаемый господин Президент, признательность за приглашение, гостеприимство. Пользуясь случаем, вновь приглашаю Вас посетить с визитом Баку. Спасибо.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
Версия на английском языке Azerbaijani and Ukrainian presidents make press statements 

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