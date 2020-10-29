Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону

Между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор

29 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Глава государства передал Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу поздравление по случаю Дня Республики, выразил пожелания прогресса и счастья.

Еще раз высоко оценив постоянную политическую поддержку Президентом Турции нашей страны в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что дружественные и братские народы Азербайджана и Турции и впредь будут рядом друг с другом.

Поблагодарив главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление, Президент Реджеп Тайип Эрдоган передал братскому народу Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания, подчеркнул, что наши дружественные и братские народы всегда будут рядом друг с другом.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.