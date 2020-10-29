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Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону

Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону Между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор
Внешняя политика
29 октября 2020 г. 14:05
Президенты Азербайджана и Турции поговорили по телефону
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29 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Глава государства передал Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу поздравление по случаю Дня Республики, выразил пожелания прогресса и счастья.

Еще раз высоко оценив постоянную политическую поддержку Президентом Турции нашей страны в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что дружественные и братские народы Азербайджана и Турции и впредь будут рядом друг с другом.

Поблагодарив главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление, Президент Реджеп Тайип Эрдоган передал братскому народу Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания, подчеркнул, что наши дружественные и братские народы всегда будут рядом друг с другом.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri telefonla danışıb

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