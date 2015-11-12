Президенту Азербайджана вручена награда Фонда ООН в области народонаселения

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения, заместителя генерального секретаря ООН Бабатунде Осотимехина.

Как сообщает Report, поблагодарив главу государства за успешное сотрудничество с ООН, Бабатунде Осотимехин выразил удовлетворение условиями, созданными правительством Азербайджана для развития наших связей. С большим почтением вспомнив об участии общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Международной конференции ООН по народонаселению и развитию в Каире в 1994 году, Бабатунде Осотимехин подчеркнул, что наша страна добилась больших достижений в вопросе прав человека и прав ребенка, придает важное значение гендерному равенству, защите прав женщин и матерей, высоко оценил работу, проводимую в Азербайджане в этой сфере. Коснувшись благоприятного географического положения нашей страны и достигнутых ею успехов, гость особо отметил роль Азербайджана в укреплении мира и безопасности в регионе. Сообщив, что представляемая им организация заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, Бабатунде Осотимехин подчеркнул значение подготовки совместных программ и сотрудничества с различными институтами ООН. Он сказал, что они намерены сотрудничать с нашей страной в области образования, здравоохранения, информационно-коммуникационных технологий и в других сферах.

Глава государства выразил признательность исполнительному директору Фонда ООН в области народонаселения, заместителю генерального секретаря ООН Бабатунде Осотимехину за теплые слова о нашей стране и завоеванных ею успехах. Президент Ильхам Алиев отметил, что за время, минувшее после восстановления Азербайджаном своей независимости, социальная политика всегда была одним из приоритетных вопросов, и основное внимание направлено на удовлетворение потребностей страны. Особо подчеркнув роль экономики в реализации социальной политики, глава государства сказал, что без сильной экономики было бы невозможно осуществить социальные программы. Президент Ильхам Алиев отметил, что параллельно с проведением экономических реформ, не оказывая негативного влияния на повседневную жизнь людей, были реализованы и социальные программы, в результате по мере укрепления экономики стали улучшаться и условия жизни людей. Коснувшись реформ в области здравоохранения, глава государства подчеркнул, что в стране построено и оснащено новейшим медицинским оборудованием более 500 современных больниц, миллионы людей ежегодно проходят бесплатное медицинское обследование. Он расценил все это как важную часть проводимой в республике социальной политики.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ООН и отдельными ее институтами в различных сферах.

Затем Бабатунде Осотимехин от имени Фонда ООН в области народонаселения вручил президенту Ильхаму Алиеву награду за проявленную политическую волю, неутомимую деятельность и большие усилия в реализации задач, вытекающих из проведенной в Каире в 1994 году Международной конференции ООН по народонаселению и развитию, а также заслуги в поддержке в Азербайджане Программы устойчивого развития, в том числе в области расширения возможностей для здорового образа жизни женщин и молодежи.