​Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати

20 февраля после встречи в расширенном составе президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Италии Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
20 февраля после встречи в расширенном составе президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Италии Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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