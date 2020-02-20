Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати

​Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати

20 февраля, 2020 17:12

https://report.az/storage/news/fb67b17852f38dc79c104ca9ff7b0502/1bc02aa0-12ca-44be-aa7e-b138af5337d9_292.jpg 20 февраля после встречи в расширенном составе президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Италии Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

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