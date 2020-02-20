 Наверх

Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати

​Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для печати

20 февраля после встречи в расширенном составе президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Италии Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!