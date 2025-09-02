Президент встретился с председателем компании "China National Chemical Engineering" в Тяньцзине

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября встретился с председателем компании "China National Chemical Engineering" (CNCEC) Мо Динци в китайском городе Тяньцзинь.

Как сообщает Report, во время беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и компанией в сферах нефтехимической промышленности, нефтепереработки и производства нефтехимической продукции.