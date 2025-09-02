    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Президент встретился с председателем компании "China National Chemical Engineering" в Тяньцзине

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 11:54
    Президент встретился с председателем компании China National Chemical Engineering в Тяньцзине

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 сентября встретился с председателем компании "China National Chemical Engineering" (CNCEC) Мо Динци в китайском городе Тяньцзинь.

    Как сообщает Report, во время беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и компанией в сферах нефтехимической промышленности, нефтепереработки и производства нефтехимической продукции.

    президент   Ильхам Алиев   ШОС   Азербайджан   Китай   СNCED  
    Лента новостей