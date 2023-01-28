Президент Венгрии выразила соболезнования Азербайджану

Выражаю глубокие соболезнования Азербайджану и семье погибшего во время ужасного инцидента в азербайджанском посольстве в Иране.

Выражаю глубокие соболезнования Азербайджану и семье погибшего во время ужасного инцидента в азербайджанском посольстве в Иране.

Как сообщает Report , об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак на своей странице в Twitter.

"Я решительно осуждаю любые нападения на дипломатические представительства и их сотрудников", - подчеркнула венгерский лидер.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.