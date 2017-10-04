 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Узбекистана посетит Азербайджан

    Посол: Мы представили письмо с приглашением президенту Узбекистана посетить Азербайджан и оно было с благодарностью принято© Sputnik / Алексей Дружинин

    Ташкент. 4 октября. REPORT.AZ/ Ожидается визит в Азербайджан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

    Об этом командированному в Ташкент корреспонденту Report заявил посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

    "Вы знаете, в прошлом году произошло трагическое событие - скончался первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Мы готовились к его визиту. Но это событие отодвинуло наши планы. Мы представили письмо с приглашением президенту Узбекистана посетить Азербайджан и оно было с благодарностью принято. Было сказано, что визит состоится в этом году", - сказал посол.

    Комментируя  двусторонние отношения, посол заявил, что они находятся на самом высоком уровне.

    Report - посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi