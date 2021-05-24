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Шавкат Мирзиёев: Вековые узы дружбы и стратегического партнерства с Азербайджаном будут и далее укрепляться

Шавкат Мирзиёев: Вековые узы дружбы и стратегического партнерства с Азербайджаном будут и далее укрепляться Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2021 г. 17:28
Шавкат Мирзиёев: Вековые узы дружбы и стратегического партнерства с Азербайджаном будут и далее укрепляться

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие выразить Вам и братскому азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Мы, в частности, признаем Азербайджан страной с древним и богатым культурным наследием, государством, которое в результате Вашей разумной и дальновидной политики добилось ускоренного прогресса во всех областях и больших успехов в защите своих национальных интересов и восстановлении исторической справедливости, а также выражаем готовность всесторонне поддерживать в будущем.

Всецело уверен, что вековые узы дружбы и стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения и доверия между нашими братскими народами, благодаря нашим совместным усилиям и плодотворному диалогу на высоком уровне будут и далее укрепляться и подниматься на совершенно новый уровень во всех приоритетных направлениях.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, нескончаемых сил, семейного счастья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, благополучия и устойчивого развития".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti İlham Əliyevə məktub yazıb: "Sizi hərtərəfli dəstəkləməyə hazır olduğumuzu bildiririk"

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