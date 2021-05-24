Шавкат Мирзиёев: Вековые узы дружбы и стратегического партнерства с Азербайджаном будут и далее укрепляться

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Мне доставляет огромное удовольствие выразить Вам и братскому азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Мы, в частности, признаем Азербайджан страной с древним и богатым культурным наследием, государством, которое в результате Вашей разумной и дальновидной политики добилось ускоренного прогресса во всех областях и больших успехов в защите своих национальных интересов и восстановлении исторической справедливости, а также выражаем готовность всесторонне поддерживать в будущем.

Всецело уверен, что вековые узы дружбы и стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения и доверия между нашими братскими народами, благодаря нашим совместным усилиям и плодотворному диалогу на высоком уровне будут и далее укрепляться и подниматься на совершенно новый уровень во всех приоритетных направлениях.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, нескончаемых сил, семейного счастья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному азербайджанскому народу - мира, благополучия и устойчивого развития".