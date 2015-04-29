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    ​Президент Украины совершит визит в Азербайджан

    Визит состоятся во второй половине года

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Азербайджан во второй половине текущего года.

    Как передает Report, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Наталья Галибаренко в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан".

    "Визиты президента и главы МИД Украины в Азербайджан состоятся во второй половине года", - сказала она.

    По ее словам, визитам П.Порошенко и главы МИД Павла Климкина будет предшествовать проведение заседания азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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