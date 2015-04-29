​Президент Украины совершит визит в Азербайджан

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко совершит визит в Азербайджан во второй половине текущего года.

Как передает Report, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Наталья Галибаренко в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан".

"Визиты президента и главы МИД Украины в Азербайджан состоятся во второй половине года", - сказала она.

По ее словам, визитам П.Порошенко и главы МИД Павла Климкина будет предшествовать проведение заседания азербайджано-украинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.