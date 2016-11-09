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    Президент Украины провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана

    Петр Порошенко пригласил Президента Азербайджана посетить Украину с официальным визитом

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

    Как передает Report, глава Украинского государства поздравил лидера Азербайджана с Днем Государственного флага, который отмечается 9 ноября.

    Собеседники выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей по итогам Пятого заседания Совета Президентов, который состоялся в Баку 14 июля.

    Президент Украины поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Собеседники также обсудили вопросы координации действий и взаимной поддержки в рамках ООН и других международных организаций.

    Петр Порошенко пригласил Президента Азербайджана посетить Украину с официальным визитом, и приглашение было с благодарностью принято.

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