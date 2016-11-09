Президент Украины провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как передает Report, глава Украинского государства поздравил лидера Азербайджана с Днем Государственного флага, который отмечается 9 ноября.

Собеседники выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей по итогам Пятого заседания Совета Президентов, который состоялся в Баку 14 июля.

Президент Украины поблагодарил Ильхама Алиева за неизменную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники также обсудили вопросы координации действий и взаимной поддержки в рамках ООН и других международных организаций.

Петр Порошенко пригласил Президента Азербайджана посетить Украину с официальным визитом, и приглашение было с благодарностью принято.