​Президент Туркменистана прибудет с официальным визитом в Азербайджан

11 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на государственное информагентство Туркменистана ТДХ, в рамках визита туркменского лидера в Баку будут обсуждены ключевые аспекты азербайджано-туркменских отношений, а также вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, ожидается, что большое внимание во время переговоров будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей. "Туркменистан и Азербайджан обладают мощным природно-ресурсным потенциалом, в том числе колоссальными запасами углеводородов, и это открывает большие перспективы для плодотворных контактов в стратегически важных сферах.

Важной для двух сторон также является такая актуальная тема, как формирование соответствующей договорно-правовой базы пятистороннего сотрудничества прикаспийских государств, с учётом принятой в августе 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Кроме того, одной из важных тем переговоров станут транспортные коридоры и сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов", - отметили в госинформагентстве Туркменистана.