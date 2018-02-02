Президент Туркменистана: Азербайджан является важным партнёром нашей страны

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является важным партнёром нашей страны, для успешного претворения в жизнь достигнутых на высшем уровне двусторонних соглашений необходима слаженная деятельность соответствующих структур".

Как передает Report со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, об этом сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на совещании, проведенном с участием официальных лиц государства в международном аэропорту города Туркменбаши по итогам рабочего визита в Балканском велаяте.

Он также отметил, что Каспийское море должно стать морем дружбы и международного сотрудничества, на его пространстве должны осуществляться масштабные работы, нацеленные на мир и международное взаимодействие.

Затем Президент страны предоставил слово заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Рашиду Мередову.

По его словам, на повестку дня были вынесены приоритетные направления сотрудничества двух стран по ключевым отраслям экономики. Особое значение уделено вопросам, связанным с наличием колоссального потенциала для развития межгосударственного партнёрства в таких сферах, как природные ресурсы, энергетика, транспорт, связь.