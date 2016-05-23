Президент Турции: Есть государства, которые закрывают глаза на смерти десятков тысяч детей

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Наша страна всегда открыта для людей, бежавших от бомбардировок".

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия первого Мирового гуманитарного саммита заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что в вопросе беженцев нет религии и расы: "В 2014 году мы оказали беженцам гуманитарную помощь на сумму 6,4 млрд. долларов. Эта сумма растет с каждым годом. У нас проживают более 3 млн. сирийских и иракских беженцев. Продолжается процесс потока беженцев в Турцию. В решении проблемы помогают некоторые государства. Следует пересмотреть систему в вопросе гуманитарной помощи. Существующая система не может решить подобные проблемы".

Президент Турции заявил, что виновники в преступлениях против человечности не могут остаться безнаказанными.

Он подчеркнул, что возрастает спрос на гуманитарную помощь, однако источники решения проблемы не меняются: "Есть государства, которые закрывают глаза на смерти десятков тысяч детей".

Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность генсеку ООН Пан Ги Муну и сотрудникам организации.