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    ​Президент Турции Эрдоган посетит Азербайджан 26 апреля

    Ранее визиты президента Турции в Азербайджан дважды отменялись из-за терактов в Анкаре

    Баку. 19 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 26 апреля для участия в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель службы протокола администрации турецкого президента.

    Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в Баку ожидается 25-27 апреля, в сроки проведения форума ООН.

    "Президент Эрдоган посетит Баку 26 апреля для участия в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН", — сказал собеседник агентства.

    Ранее визиты президента Турции в Азербайджан дважды отменялись из-за терактов в Анкаре 17 февраля и 13 марта.

    Альянс цивилизаций — движение, созданное в 2005 году по инициативе премьер-министров Испании и Турции для предотвращения поляризации в мире — имеет статус "политической инициативы генерального секретаря ООН". Она ставит своей целью поддержку межкультурного диалога и сотрудничества как на межправительственном, так и на общественном уровне.

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