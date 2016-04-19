​Президент Турции Эрдоган посетит Азербайджан 26 апреля

Баку. 19 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 26 апреля для участия в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель службы протокола администрации турецкого президента.

Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в Баку ожидается 25-27 апреля, в сроки проведения форума ООН.

"Президент Эрдоган посетит Баку 26 апреля для участия в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН", — сказал собеседник агентства.

Ранее визиты президента Турции в Азербайджан дважды отменялись из-за терактов в Анкаре 17 февраля и 13 марта.

Альянс цивилизаций — движение, созданное в 2005 году по инициативе премьер-министров Испании и Турции для предотвращения поляризации в мире — имеет статус "политической инициативы генерального секретаря ООН". Она ставит своей целью поддержку межкультурного диалога и сотрудничества как на межправительственном, так и на общественном уровне.