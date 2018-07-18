Президент Таджикистана посетит Азербайджан

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует посетить Азербайджан в августе.

Как передает Report со ссылкой на "Азия-Плюс", об этом сообщил источник в правительстве Таджикистана.

Баку лидер Таджикистана посетит с официальном визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В рамках визита в Азербайджан планируется подписание нового пакета соглашений и договоров между двумя государствами.

Кроме того, Э.Рахмон посетит Узбекистан и Туркменистан.