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    Президент Таджикистана посетит Азербайджан

    В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон  планирует посетить  Азербайджан в августе.

    Как передает Report со ссылкой на "Азия-Плюс", об этом сообщил источник в правительстве Таджикистана.

    Баку лидер Таджикистана посетит с официальном визитом по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    В рамках  визита в Азербайджан планируется подписание нового пакета соглашений и договоров между двумя государствами.

    Кроме того, Э.Рахмон посетит Узбекистан и Туркменистан.

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