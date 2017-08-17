Президент Судана направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство,
Примите мои искренние поздравления по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Суданом и Азербайджаном.
Со времени восстановления Азербайджаном своей независимости связи между нашими странами во многих сферах развиваются на основе взаимного динамичного политического диалога, плодотворного и успешного сотрудничества. Уверен, что связи в экономической, торговой, технической, гуманитарной сферах и между нашими народами будут и впредь развиваться всесторонне, устойчиво и широко.
Верю, что совместными усилиями мы можем еще лучше использовать наш потенциал и добиться наших целей.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои пожелания крепкого здоровья Вам, развития и благосостояния - народу Азербайджана".
News DepartmentАвтор новости
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