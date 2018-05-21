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    Президент Сербии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев А. Вучина встретили официальные лица Азербайджана, сотрудники посольства Сербии в Баку.

    Отметим, что в ходе визита А.Вучич проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Кроме того, А.Вучич проведет встречи с премьер -министром страны Новрузом Мамедовым и председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

    22 мая А.Вучич посетит Азербайджанский университет языков, где примет участие в открытии Центра сербского языка и культуры. Также президенту Сербии вручат диплом почетного доктора этого университета. 

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