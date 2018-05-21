Президент Сербии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент Сербии Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев А. Вучина встретили официальные лица Азербайджана, сотрудники посольства Сербии в Баку.

Отметим, что в ходе визита А.Вучич проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, А.Вучич проведет встречи с премьер -министром страны Новрузом Мамедовым и председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

22 мая А.Вучич посетит Азербайджанский университет языков, где примет участие в открытии Центра сербского языка и культуры. Также президенту Сербии вручат диплом почетного доктора этого университета.