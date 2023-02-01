Президент Румынии посетит с официальным визитом Азербайджан

Президент Румынии Клаус Йоханнис 2-3 февраля посетит Азербайджан с официальным визитом.
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Кроме того, глава румынского государства примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора.
В рамках визита планируется провести переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в сфере зеленой энергетики и развития транспорта. Еще одним вопросом, которому будет уделено внимание, станет расширение сотрудничества по стратегическим инициативам между Румынией и Азербайджаном в Европе и Центральной Азии.
Подчеркивается, что визит К.Йоханниса в Баку является продолжением переговоров глав государств, состоявшихся в Бухаресте 17 декабря 2022 года.
Отметим, что Азербайджан является первой страной на Южном Кавказе, которая вывела двусторонние отношения с Румынией на уровень стратегического партнерства.