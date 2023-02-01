О нас

Президент Румынии посетит с официальным визитом Азербайджан

Президент Румынии посетит с официальным визитом Азербайджан Президент Румынии Клаус Йоханнис 2-3 февраля посетит Азербайджан с официальным визитом.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 23:44
Президент Румынии посетит с официальным визитом Азербайджан

Президент Румынии Клаус Йоханнис 2-3 февраля посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, в рамках визита К.Йоханнис проведет обсуждения относительно развития двусторонних отношений, а также сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт, торговля, инвестиции, цифровизация, сельское хозяйство, образование и культура.

Кроме того, глава румынского государства примет участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

В рамках визита планируется провести переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в сфере зеленой энергетики и развития транспорта. Еще одним вопросом, которому будет уделено внимание, станет расширение сотрудничества по стратегическим инициативам между Румынией и Азербайджаном в Европе и Центральной Азии.

Подчеркивается, что визит К.Йоханниса в Баку является продолжением переговоров глав государств, состоявшихся в Бухаресте 17 декабря 2022 года.

Отметим, что Азербайджан является первой страной на Южном Кавказе, которая вывела двусторонние отношения с Румынией на уровень стратегического партнерства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti sabah Azərbaycana gələcək

Самое важное

СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
СГБ: Распространяются неуточненные сведения о теракте в Иране
31 января 2023 г. 14:17
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
282 человека стали жертвами мин после окончания Отечественной войны
31 января 2023 г. 14:10
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
Азербайджан представил в Международный суд новые факты установки мин Арменией
31 января 2023 г. 13:46
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
В Международном суде ООН начались слушания по иску Азербайджана против Армении
31 января 2023 г. 13:26
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
МИД Азербайджана предупредил граждан, желающих посетить Иран
31 января 2023 г. 11:40
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
31 января 2023 г. 11:33
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi