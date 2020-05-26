Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - Дня Республики.

Уверен, что развитие диалога и сотрудничества между Румынией и Азербайджаном продолжится в институциональных рамках стратегического партнерства. Укрепление и диверсификация двусторонних экономических отношений, в том числе диалога между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом посредством энергетических и транспортных проектов регионального значения, отражают важные направления наших взаимосвязей.

Ваше превосходительство, господин президент, прошу принять мои заверения в глубочайшем к Вам почтении".