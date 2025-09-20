Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Президент Руанды: Наша система может многое почерпнуть из модели "ASAN xidmət"

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 16:56
    Президент Руанды: Наша система может многое почерпнуть из модели ASAN xidmət

    Руанда может многое почерпнуть из азербайджанской модели "ASAN xidmət".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Руанды Поль Кагаме, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Кагаме отметил, что надеется лично познакомиться с внедренным в Азербайджане механизмом предоставления государственных услуг.

    "У нас есть служба, которая может извлечь большую пользу из модели ASAN, которая, как мне сказали, весьма впечатляет не только своим внешним видом, но и тем, чего она достигла и что дает народу этой страны. Мы хотим обеспечить укрепление этой службы", - сказал он.

    Лента новостей