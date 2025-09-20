Президент Руанды: Наша система может многое почерпнуть из модели "ASAN xidmət"

Руанда может многое почерпнуть из азербайджанской модели "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Руанды Поль Кагаме, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кагаме отметил, что надеется лично познакомиться с внедренным в Азербайджане механизмом предоставления государственных услуг.

"У нас есть служба, которая может извлечь большую пользу из модели ASAN, которая, как мне сказали, весьма впечатляет не только своим внешним видом, но и тем, чего она достигла и что дает народу этой страны. Мы хотим обеспечить укрепление этой службы", - сказал он.