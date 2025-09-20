İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ruanda Prezidenti: Bizim sistem "ASAN xidmət" modelindən çox faydalana bilər

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 16:50
    Ruandanın sistemi "ASAN xidmət" modelindən çox faydalana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ruanda Prezidenti Pol Kaqamen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatı zamanı deyib.

    O bildirib ki, Azərbaycanın ərsəyə gətirdiyi dövlət xidmətlərinin göstərilməsi mexanizmi olan "ASAN xidmət"in necə işlədiyinin şahidi olmağını səbirsizliklə gözləyir:

    "Bizim sistem "ASAN xidmət" modelindən çox faydalana bilər. Mənə deyilənə görə, bu sistem, sadəcə, görünüşünə görə yox, hansı nailiyyətləri əldə etməsi və insanlara nəyi verməsi baxımından çox böyük təsir bağışlayır. Biz bu sistemin gücləndirilməsini təmin etmək istəyirik".

    Президент Руанды: Наша система может многое почерпнуть из модели "ASAN xidmət"
    Rwandan President: We have one that would still benefit greatly from ASAN model

