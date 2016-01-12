Президент Росен Плевнелиев: Азербайджан - очень важная страна для Болгарии

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан является важной страной для Болгарии не только в сфере энергетической безопасности, но в других отраслях".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев на церемонии награждения высшим орденом этой страны "Стара Планина" посла Азербайджана в Болгарии Эмиля Керимова, полномочия которого завершились.

Президент Росен Плевнелиев подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Болгарией, напомнил о своих визитах в Азербайджан.

Президент Болгарии рассказал о стремительном развитии Азербайджана за последние годы, а также о мероприятиях международного уровня, проводимых в стране. Р.Плевнелиев напомнил о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию в марте прошлого года.