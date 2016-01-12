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    Президент Росен Плевнелиев: Азербайджан - очень важная страна для Болгарии

    Глава государства подчеркнул высокий уровень отношений между двумя странами

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Азербайджан является важной страной для Болгарии не только в сфере энергетической безопасности, но в других отраслях".

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев  на церемонии награждения высшим орденом этой страны "Стара Планина" посла Азербайджана в Болгарии Эмиля Керимова, полномочия которого завершились.

    Президент  Росен Плевнелиев подчеркнул высокий уровень отношений между Азербайджаном и Болгарией, напомнил о своих визитах в Азербайджан. 

    Президент Болгарии рассказал о стремительном развитии Азербайджана за последние годы, а также  о мероприятиях международного уровня, проводимых в стране. Р.Плевнелиев напомнил о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию в марте прошлого года.

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