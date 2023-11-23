Президент: Проведение Саммита СПЕКА в Баку - наглядный пример сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии

Проведение Саммита СПЕКА в Баку является наглядным примером всестороннего и динамичного развития сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Проведение Саммита СПЕКА в Баку является наглядным примером всестороннего и динамичного развития сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяной Молчан.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил участие делегаций Европейской экономической комиссии ООН в международных мероприятиях, организуемых под председательством Азербайджана в нашей стране. В этом контексте глава государства оценил участие исполнительных секретарей Европейской экономической комиссии ООН и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана в проходящем в Баку Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) как пример того значения, которое придается сотрудничеству в рамках СПЕКА.

Президент Азербайджана напомнил, что в период создания СПЕКА страны-члены находились на начальном этапе своей независимости, в другой геополитической и географической среде, подчеркнул, что за минувший период страны-члены прошли успешный путь развития как независимые государства.

Заявив, что проведение Саммита СПЕКА в Баку является наглядным примером всестороннего и динамичного развития сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии, президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил расширение за последние годы сотрудничества между Азербайджаном и странами региона в политической, экономической, транспортной и других сферах. Глава государства подчеркнул, что в результате тесного сотрудничества государства-члены СПЕКА представляют успешную региональную модель. Это также является наглядным проявлением того, что Азербайджан и страны Центральной Азии представляют единое политическое, экономическое и геополитическое пространство, а также примером решимости и намерения Азербайджана расширять сотрудничество со странами Центральной Азии.