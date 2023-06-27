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Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы

Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.
Внешняя политика
27 июня 2023 г. 12:07
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным Гурбан байрамы и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания.

Гурбан байрамы, являющийся одним из знаменательных обрядов исламской религии, отражает в себе добродетель, единство и равенство, готовность человека к любой самоотверженности во имя возвышенных целей.

Азербайджанский народ, всегда приверженный своим национально-духовным и религиозным ценностям, вместе с мусульманами всего мира с воодушевлением отмечает Гурбан байрамы как символ братства, гуманизма и солидарности. В эти дни как во время паломничества хадж, так и во всех уголках нашей страны возносятся молитвы за прогресс нашего государства, благополучие и спокойствие нашего народа, совершаются благие дела, с уважением почитается светлая память наших шехидов.

Дорогие братья и сестры!

Надеюсь, что в эти благословенные праздничные дни будут услышаны ваши молитвы и сбудутся пожелания, Всевышний не пожалеет своей милости для нашего народа. Еще раз передаю искренние поздравления каждому из вас и всем нашим соотечественникам, проживающим за пределами нашей страны, желаю счастья вашим семьям, достатка и благополучия".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates people of Azerbaijan on occasion of Eid al-Adha
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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