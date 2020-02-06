Президент поблагодарил Турцию за эвакуацию азербайджанских граждан из Китая

"Уверен, что турецко-азербайджанские связи будут успешно развиваться и в этом году. В прошлом году мы добились огромных успехов и вместе отметили доведение TANAP до границы с Европой. Кроме того, успешно реализуются многие важные проекты. Что касается деятельности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то в настоящее время она приобрела более широкие масштабы, и уже по этой дороге из многих источников транспортируются грузы в европейском и азиатском направлениях. Уверен, что значение этой дороги постепенно будет расти, это - наш совместный успешный проект".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

"Пользуясь случаем, хочу выразить вам глубокую признательность за недавнюю эвакуацию граждан Азербайджана из Китая. Это - очередное проявление турецко-азербайджанского братства. Вы проявили к гражданам Азербайджана такое же отношение, как к собственным гражданам, благополучно доставили их самолетом в Турцию - на их родину. Конечно, этот шаг, этот поступок в Азербайджане очень высоко ценится", - сказал Глава государства.